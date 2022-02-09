Экс-президенту Украины Виктору Януковичу заочно сообщили о новом подозрении. На этот раз следователи Госбюро расследований инкриминируют ему подстрекательство военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УКУ). Об этом сообщается на майте ГБР.

"24 февраля 2014 бывший президент Украины убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству.

Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем, подозреваемый выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что в ближайшее время будет принято решение об обращении к суду с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения (заочно).

Напомним, суд заочно арестовал бывшего начальника охраны Януковича. В 2014 году он вслед за свои шефом Януковичем покинул Украину и до сих пор не вернулся. В ноябре прошлого года ему заочно объявили подозрении по ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство). На тот момент, когда он покинул страну, он был заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, то есть действующим военнослужащим. Исходя из этого, согласно выводу прокуратуры, он не просто уехал, а дезертировал.

Между тем сам Янукович подал новый иск в суд на Верховную Раду. Он оспаривает лишение его звания президента.