Печерский районный суд заочно арестовал бывшего начальника Службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича, которому перед этим заочно сообщили о подозрении в дезертирстве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины, которому ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2014 годы бывший начальник охраны Януковича вслед за свои шефом покинул Украину и до сих пор не вернулся. В ноябре прошлого года ему заочно объявили подозрении по ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство). На тот момент, когда он покинул страну, он был заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, то есть действующим военнослужащим. Исходя из этого, согласно выводу прокуратуры, он не просто уехал, а дезертировал.

Между тем сам Янукович= подал новый иск в суд на Верховную Раду. Он оспаривает лишение его звания президента.