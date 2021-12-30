Окружной административный суд Киева открыл производства по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича о признании незаконным его отстранения от власти решением Верховной Рады в 2014 году.

Об этом сообщает представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Тelegram-канале.

Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на первое заседание на 16 февраля. Указано, что истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины.

"В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", - сказано в сообщении.

Напомним, еще в ноябре стало известно о том, что Янукович оспорит в суде решение Рады о его отстранении от должности президента Украины. Речь идет о принятом 22 февраля 2014 года депутатами Верховной Рады постановлении "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины".

Также сообщалось, что ОАСК зарегистрировал иск Януковича. По закону, постановления Рады можно оспорить только в Верховном суде, но юристы Януковича решили обойти это ограничение.