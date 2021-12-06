Представитель экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир заявил, что в судейской коллегии в деле о потере Крыма не имеет права находиться судья Верховного суда Николай Мазур, поскольку тот считает бывшего главу государства личным врагом.

Об этом Кирасир написал в Facebook.

"Судья Верховного Суда Николай Мазур должен быть в срочном порядке отведен от рассмотрения дела о потере Крыма. Как оказалось, он изначально не имел право вступать в данный процесс в связи со своей личной предвзятой позицией по отношению к четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и должен был заявить самоотвод. В интервью изданию "КП в Украине" от 9 ноября 2017 года ныне судья Верховного Суда Николай Мазур, нарушая презумпцию невиновности, сделал заявление о том, что Виктор Янукович преступник и должен понести наказание за преступления на Майдане, за войну и за кризис.

Кроме того, он отметил, что Виктор Янукович заслуживает тюрьмы, а его пребывание в РФ не помешает судьям вынести соответствующий приговор, и высказал сожаление об отсутствии гарантий того, что четвертый президент окажется в тюрьме, как бы ему лично этого не хотелось. Напомню, что на тот момент Николай Мазур уже прошел конкурс на должность судьи Верховного Суда и ожидал начала его функционирования", - написал Юрий Кирасир.

По мнению стороны Януковича, что с учетом этих обстоятельств, участие Николая Мазура в деле о потере Крыма является вопиющим нарушением.

"Еще до начала процесса он должен был объявить самоотвод", - написал представитель Януковича.

Также в сообщении отмечается, что у Николая Мазура при включении его в состав судейской коллегии уже сформировалась "предвзятая враждебная позиция" по отношению к Януковичу.

"Его появление в судейской коллегии указывает на преднамеренное его назначение туда для реализации личного умысла. Также это ставит под сомнение объективность автоматического распределения судей для рассмотрения данного дела и напоминает ситуацию в Оболонском райсуде, где власть в ручном режиме определила тройку судей, о чем тогда публично поспешил заявить генпрокурор Луценко", - говорится в заявлении представителя Януковича.

В нем также говорится, что судебный процесс над Януковичем "носит характер политического преследования и расправы".

Ранее "Страна" писала о том, что Янукович оспорит в суде решение Рады о его отстранении от должности президента Украины.

Также мы сообщали, что по словам адвоката, ЕСПЧ может отменить решения украинских судов в отношении экс-президента Януковича.