Европейский суд по правам человека приступил к процедуре рассмотрения жалобы экс-президента Украины Виктора Януковича, которую он подал шесть лет назад. По мнению адвоката Ростислава Кравца, ЕСПЧ с высокой долей вероятности может отменить решения украинских судов, признавших четвертого президента страны главным и единственным виновником потери Крыма, пишет "Капитал".

"Вероятность выигрыша Януковича в ЕСПЧ очень высока. Вопрос в том, как ЕСПЧ будет оценивать события на Майдане, будет ли он оценивать их с точки зрения законности либо он признает, что некие процессы могут происходить вне норм законодательства, и что в дальнейшем революцию можно как-то легализовать. А это, на мой взгляд окончательно подорвет доверие к ЕСПЧ. Потому что, если мы хотим соблюдать права человека и придерживаться норм законодательства, то мы должны их соблюдать, а не выдумывать себе политические основания для того, чтобы не делать этого", - заявил Ростислав Кравец.

Юрист считает, что если Янукович выиграет суд, то последствия этого будут значительными.

"Что касается финансовых последствий, то они будут незначительными, а что касается политических последствий, то они могут быть очень значимыми. Хотя, учитывая, что в Украине абсолютно не исполняется законодательство, лично для Януковича это максимум будет моральная сатисфакция. Кроме того, решение ЕСПЧ может быть использовано для отмены приговора Оболонского суда, который приговорил Януковича к 13 годам за госизмену", - добавил Кравец.

Напомним, 11 октября ЕСПЧ начал процедуру рассмотрения жалобы Януковича, которую он подал 6 лет назад. Защитником прав бывшего президента Украины будет известный британский адвокат Том Бизли.

В настоящее время ЕСПЧ отправил ряд вопросов к украинскому правительству. В частности, просьбу проинформировать о том, как сейчас проходит расследование против Януковича, и были ли нарушены его права по мнению юристов, представляющих позицию нынешней власти Украины.

Во вторник, 23 ноября, состоялась пресс-конференция адвокатов Виктора Януковича, в ходе которой сторона защиты обвинила экс-президента Петра Порошенко и действующую власть в лице Владимира Зеленского в давлении на судебные органы, а также в пиаре на делах Януковича к восьмой годовщине Майдана и попытке отвлечь общество от нынешних политических и экономических провалов.

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