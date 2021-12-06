Адвокаты четвертого президента Украины Виктора Януковича отреагировали на сегодняшнее решение Верховного суда в деле о потере Крыма, которым оставлен в силе приговор по делу о госизмене.

Адвокаты в своем заявлении для СМИ назвали его приговором всей судебной системе страны.

"С первого дня участия в уголовном процессе было понятно, что закона и справедливости в Украине ожидать не приходится. Действия участников судебных процессов всех инстанций были направлены на помощь лицам, совершим в 2014 году антиконституционный захват власти и умышленную сдачу Крыма, избежать ответственности и не понести за это наказание. Весь путь от принятия специальных законов для назначения генпрокурора без юридического образования и заочного осуждения Виктора Януковича до умышленного формирования судейских троек, подконтрольных генпрокурору, был призван отвести вину от настоящих предателей Украины, виновных в государственном перевороте и последовавшими за ним потере территориальной целостности Украины и вооруженному конфликту на Донбассе", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, не оказался исключением и сформированный Петром Порошенко и управляемый в то время в ручном режиме Юрием Луценко Верховный суд. Вместо того, чтобы привлекать к ответственности Александра Турчинова и назначенных им руководителей - Дениса Березовского, Семена Полторака и других – за умышленную сдачу Крыма и вывод оттуда украинских войск "с гордо поднятыми знаменами", дать оценку действиям тех руководителей, которые, со слов свидетелей, вместо защиты Крыма "дерибанили портфели", привлекать к ответственности виновников невыполнения подписанного Виктором Януковичем Соглашения об урегулировании кризиса, они начали процесс, чтобы помочь виновникам трагедии избежать ответственности.

Он добавил, что приговор был написан заранее, как и решения всех предыдущих судебных инстанций. В очередной раз это подтвердил Луценко, который еще 25 ноября в эфире одного из ток-шоу объявил Януковича осужденным всеми тремя инстанциями. Сами же судьи на сегодняшнем заседании лишь формально удалились в совещательную комнату, чтобы спустя несколько часов выйти и зачитать заранее известное решение. Заангажированность суда выявилась и в том, что защите было отказано в отводе судье Н. Мазура, который в своих публичных выступлениях не скрывал враждебных намерений в отношении Януковича и не мог осуществлять правосудие в этом процессе.

"Власти не стали изобретать ничего нового, а скопировали сценарий политической расправы над Виктором Януковичем у Оболонского райсуда. Ангажированные ручные судьи, недопуск клиента к участию в заседаниях, заранее подготовленное решение суда, игнорирование права на защиту. Но подобные постановки не удастся воплотить в жизнь в европейском суде, для передачи дела в который у нас сегодня отпало последнее препятствие. ЕСПЧ, в отличие от украинского правосудия, не сможет закрыть глаза на явные нарушения права на защиту, допущенные властью и судом в данном процессе", - отметил адвокат.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд рассмотрел жалобы адвокатов Януковича и оставил в силе приговор по делу о государственной измене, вынесенный судом первой и апелляционной инстанции. Срок лишения свободы по этому приговору составляет 13 лет.

Напомним, суд первой инстанции (Оболонский в Киеве) присудил Януковичу 13 лет тюрьмы еще в январе 2019 года.

А в октябре 2020 года Апелляционный суд не отменил этот приговор.