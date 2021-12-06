Представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что Окружной административный суд зарегистрировал иск Виктора Януковича о незаконности постановления Верховной Рады о его отстранении с поста президента 22 февраля 2014 года.

Об этом она написала в Telegram-канале.

При этом, по закону, постановления Рады можно оспорить только в Верховном суде. Но, как пишет Совгиря, юристы Януковича решили обойти это ограничение, указав такие исковые требования: "про признание отсутствия компетенции по установлению факта самоустранения".

Напомним, "Страна" писала о том, что информация о том, что Янукович оспорит в суде решение Рады о его отстранении от должности президента Украины, появилась в конце ноября. Представитель Януковича Юрий Кирасир заявил о том, что принятое 22 февраля 2014 года депутатами Верховной Рады постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины" было антиконституционным.

Также мы сообщали, что по мнению адвоката Ростислава Кравца, ЕСПЧ может отменить решения украинских судов в отношении экс-президента Януковича.