Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) против Верховной Рады. Он требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента.

Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"ОАСК ранее уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - написала она.

Совгиря также напомнила, что Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.

"Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционный Суд Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден суду", - добавила представитель парламента.

Напомним, в ноябре прошлого года Виктор Янукович уже подал иск в ОАСК против Верховной Рады Украины, чтобы оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства.

Также мы писали, что суд принял к рассмотрению иск Януковича о незаконности отстранении его от должности президента.