Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан экс-премьер Украины Николай Азаров.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины. О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) от 19.03.2021г, введенного в действие Указом Президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021", - говорится в сообщении

Также Николай Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины из-за неприятия Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.

Решает вопрос открытия в суде производства по административному делу.

Напомним, накануне Окружной административный суд Киева открыл производства по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича о признании незаконным его отстранения от власти решением Верховной Рады в 2014 году.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по госизмене. Экс-президент обратится в ЕСПЧ.

Также мы сообщали, что в октябе Печерский суд заочно взял под стражу Азарова за Харьковские соглашения, Киев хочет требовать его экстрадиции.