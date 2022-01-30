"Новость" о якобы смерти супруги Виктора Януковича Людмилы (оказавшаяся фейком) вновь пробудила интерес к ее жизни. Тем более, что в последние годы о ней ничего не было слышно.

Поэтому "Страна" решила выяснить, чем сейчас занимается Людмила Януковича.

Сеть магазинов

Супруга четвертого президента Украины живет в Севастополе. В городе считается, что она владеет сетью магазинов "Меркурий" и кинотеатром "Мир кино". Хотя в числе официальных учредителей этих предприятий Людмила Янукович и не значится.

ООО "Меркурий" имеет юридический адрес в Севастополе, на ул. Маршала Бирюзова. А его руководителем с июня 2018 года значится Михаил Петрович Зиновьев. Основной вид деятельности ООО - розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Севастопольцам торговая марка "Меркурий" полюбилась за широкий ассортимент, отличную выпечку собственного производства и деликатесы из-за рубежа. Сервис, по местным меркам, в магазине на высшем уровне, а менеджмент идет в ногу со временем.

У "Меркурия" есть свой интернет-магазин и мобильное приложение, которое можно скачать App Store и Google Play.

"Во время ковидных ограничений "выстрелила" доставка. Затариваешься на 2500 рублей, привозим бесплатно. Если клиент живет далеко, то такса от 150 рублей и выше. Поскольку клиенты наши - люди обеспеченные, вопросов не возникает. Да, серьезный контроль, высокие требования. Немного, зато стабильно платят, оформление официальное. Иногда есть скидки на продукцию. Зарплата обычного продавца стартует от 25 000 рублей, в овощном, молочном отделе и кулинарии повыше – с 30 тысяч. Но текучка кадров постоянная. Нужны уборщица, охранник, грузчик", - рассказал "Стране" один из сотрудников магазина.

Название "Меркурий", по словам собеседника, никак не связано с именем древнеримского бога – покровителя торговли, прибыли и обогащения.

"Он так назван в честь брига "Меркурий", которым командовал Казарский. Ему памятник установлен на Матросском бульваре. (14 мая 1829 года экипаж брига дал бой кораблям турецкой эскадры и вышел победителем - Ред.)", - говорит наш собеседник.

Севастопольцы полюбили эти магазины.

"С удовольствием берем тут кулинарию, выпечку. Цены выше среднего, но и качество соответствующее. Это не "Пуд" и не "МагазинЧик", которые господствуют на всем полуострове. Материковые сети к нам не заходят, а эти балуют импортом. Какие-то акции постоянно устраивают. Летом билеты на офицерский бал разыгрывали, в октябре – черную икру, перед новым годом паштеты "Рийет" из мяса утки с фуа-гра", - поделился впечатлениями местный житель.

"Мир кино" границ не знает

Нелегкие времена из-за ковидных ограничений переживает кинотеатр "Мир кино", который был открыт в торговом центре на улице адмирала Фадеева в 2018 году.

"Сотрудники полиции могут зайти и проверить, как соблюдается масочный режим, делаем ли запись в журналы, измеряется ли температура у входящих посетителей. Еще и дезинфекцию мы должны проводить каждые два часа. У нас пять залов и билеты есть всегда. Сейчас народа мало", - рассказали в кинотеатре.

На большом экране тут демонстрируют не только российские картины "Чемпион мира" (режиссер Алексей Сидоров) и "Последний богатырь: Посланник тьмы" (режиссер Дмитрий Дьяченко). За 300-500 рублей можно посмотреть "Вальдо" (режиссер Тим Киркби), "King’s Man: Начало" (режиссер Мэттью Вон), "Код 355" (режиссер Саймон Кинберг), "Крик" (режиссеры Мэтью Беттинелли, Тайлер Джиллетт).

Могила сына

Особым местом, где в полном одиночестве, но регулярно бывает экс супруга экс-президента Украины, является Братское кладбище на Северной стороне Севастополя. Кортеж из черных авто тут видели в поминальные дни и 20 марта (день трагической гибели сына Януковичей Виктора, который в 2015 году утонул на Байкале, провалившись под лед) - передвигается Людмила по городу в сопровождении охраны.

Участок, где захоронен Виктор, находится левее Никольской церкви и огорожен высоким забором. Могила под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.