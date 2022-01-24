Работающий на Офис президента политтехнолог Владимир Петров сообщил, что на 73-м году жизни умерла супруга экс-президента Украины Виктора Януковича - Людмила Янукович. Оказалось, что эта информация является фейком.

О смерти супруги Януковича Петров написал у себя в Telegram-канале еще вчера.

Обстоятельства смерти и источник информации Петров указывать не стал. "Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось", - написал Петров.

Сегодня Владимир Петров дополнил сообщение. По его словам, смерть Людмилы Янукович якобы произошла после вакцинации "Спутником".

Впрочем, как выяснилось позже, информация о смерти Людмилы Янукович оказалась фейком. Об этом заявил представитель Виктора Януковича Юрий Кирасир.

"О семья Януковича чего только не писали, но подобное переходит все человеческие границы", - заявил Кирасир.

Ранее "Страна" писала, что Людмила Янукович жила на вилле стоимостью 25 миллионов долларов. Особняк расположен в оккупированном Крыму. Там она открыла свой бизнес - сеть продуктовых магазинов.