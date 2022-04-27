В Украине передали в пользу государства 48 кг золота, изъятые у бывшего министра. Это может быть Эдуард Ставицкий.

Как сообщает Офис генпрокуратуры, стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 миллионов гривен.

По решению Минобороны оно взыскано в пользу государства для обеспечения обороноспособности.

"Это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высокопоставленных чиновников из окружения экс-президента-беглеца, причастного к завладению государственной резиденцией "Межгорье", - говорится в сообщении.

Отметим, что по "делу Межигорья" проходит Эдуард Ставицкий, который во время президентства Януковича занимал пост министра энергетики и угольной промышленности. СМИ со ссылкой на источники также утверждают, что речь идет именно о нем.

24 марта 2014 года Генпрокуратура объявила Эдуарда Ставицкого в розыск. Против него возбуждено уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Следом за ГПУ Служба безопасности Украины также объявила его в розыск.

Ставицкий проживает в Израиле под именем Натан Розенберг. Украина направляла Израилю запрос на его экстрадицию.

Ранее сообщалось, что в Украине могут запретить деятельность УПЦ и изъять всё её имущество.

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