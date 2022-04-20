Суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.

"Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-нардепа Ильи Кивы. Ему сообщено о подозрении в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти", - сообщает ГБР.

Как заявляет следствие, экс-депутат, находясь на территории России, публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

"Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, 15 марта Илью Киву лишили мандата депутата Верховной Рады.

А за несколько дней до этого Госбюро расследований инициировало объявление Кивы в международный розыск.

Также сообщалось, что генпрокурор подписала новое подозрение Киве за призывы к войне.