ГБР заявила, что разоблачило масштабную схему распространения наркотиков, которая действовала под видом государственной программы лечения наркозависимых и ежемесячно приносила доход в 10 миллионов гривен. Вчера в рамках уголовного дела прошло больше 40 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В схеме было задействовано руководство полиции на местах и аптеки.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, злоумышленники активно работали с 2014 года под видом государственной программы по лечению наркозависимых. Их крышевали чиновники в правоохранительных органах.

Организаторы создали незаконные предприятия, которые в свою очередь открывшие наркологические кабинеты в крупных городах Украины. По информации ГБР, за несколько сотен гривен злоумышленники продавали рецепты на 40 таблеток метадона.

Затем покупатели получали метадон и перепродавали его на черном рынке. Одна точка реализовывала в среднем до 2-3 тысяч рецептов в месяц. По предварительной оценке, ежемесячный оборот нелегального бизнеса мог составить около 10 млн грн.

"Отметим, что с центрами реабилитации наркоманов посредством метадоновой терапии был связан бывший замглавы МВД Олег Гогилашвили (муж помощницы Зеленского), который был уволен со своего поста после скандала с патрульными. В МВД Гогилашвили как раз и занимался темой наркотиков", - сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, под Сумами накрыли лабораторию по изготовлению метадона и амфетамина.

Ранее "Страна" писала о том, что в селе Киевской области полиция нашла нарколабораторию с веществами на 10 млн гривен.

Также мы сообщали, что во Львове торговали наркотиками под прикрытием мастерской по ремонту обуви.