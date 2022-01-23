В центре Львова обнаружили организованные пункты реализации наркотиков. Подозреваемые продавали наркотические вещества в мастерской по ремонту обуви, расположенной на улице Шота Руставели и в хостеле на улице Лычаковской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников около 3 кг психотропных веществ, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет ориентировочно 600 тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков в местах реализации и по месту жительства одного из злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли свертки с веществами растительного происхождения, похожими на марихуану и каннабис, общей массой около трех килограммов, денежные средства, полученные от незаконной деятельности, а также другие вещественные доказательства. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка также составляет около 600 тысяч гривен.

Причастные к распространению психотропных веществ являются львовянами 34, 36 и 43 года. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры пресечения.

Кроме того, решается вопрос о сообщении задержанным подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Винницкой области полицейские перекрыли канал снабжения наркотиками местной исправительной колонии. Наркотиками заключенных Ладыжинской колонии № 39 более года снабжала группа гражданских с "воли", в самой колонии наркотики продавали обычным заключенным. Во главе группы тюремных наркодилеров стоял "смотрящий" по исправительному заведению.

Помимо этого, "Страна" писала, что в Одесской области полиция в ходе спецоперации перекрыла нелегальный канал, по которому в места заключения активно переправляли наркотики. Производство и сбыт дурмана на широкую ногу поставили два одессита.