В Харьковской области мужчина из Чугуевского района под псевдонимом "Дед Мороз" продавал наркотические вещества через интернет. Теперь мужчине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы, а его покупатели останутся без "новогодних подарков".

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

"Задержан злоумышленник во время сбыта 5 граммов наркотика. В ходе досудебного расследования следователи Чугуевского РУП выяснили, что правонарушитель, житель Чугуевского района 1992 года, длительное время через сеть Интернет сбывал наркотические вещества под псевдонимом "Дед Мороз"", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - Ред.) правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства правонарушителя.

"В ходе обыска полицейские обнаружили больше килограмма особо опасного синтетического вещества PVP, кухонные весы, полиэтиленовые ленты и принадлежности для фасовки наркотических веществ. Также в ходе следственного эксперимента нарушитель показал места, где укрыл наркотические средства, откуда полицейские изъяли более 40 "закладок". В настоящее время меры по изъятию вещественных доказательств продолжаются, а наркотические средства ориентированы на экспертное исследование.", - сообщает пресс-служба.

Теперь злоумышленнику грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.

Кроме того, "Страна" писала о том, что Районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего львовянина, который занимался продажей и контрабандой наркотиков. Мужчину задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу.