В Винницкой области полицейские перекрыли канал снабжения наркотиками местной исправительной колонии.

Об этом "Стране" сообщили источники в областной прокуратуре.

Наркотиками заключенных Ладыжинской колонии № 39 более года снабжала группа гражданских с "воли", в самой колонии наркотики продавали обычным заключенным. Во главе группы тюремных наркодилеров стоял "смотрящий" по исправительному заведению - 32-летний Олег по кличке "Винницкий", а также двое его подельников - заключенные по кличке "Крючок" и "Азик". Всего в группе было десять участников, включая пособников, достававших наркотики на свободе. Зелье - гашиш и синтетические наркотики - так называемые "соли", закупались по оптовым ценам в телеграм-каналах. Затем наркотики маскировали в продуктах питания. Например, искусно маскируя в обычном картофеле. И передавали в колонию.

"Смотрящий" по Ладыжинской колонии № 39 Олег "Винницкий" ранее неоднократно был судим за кражи и сбыт наркотиков. Рецидивист по кличке "Винницкий" по тюремному статусу принадлежит к самой распространенной касте - "мужикам". Но с благословения вора в законе Сергея Лысенко по кличке "Лера Сумской", который контролирует практически все "черные" тюрьмы и колонии Украины, "Винницкого" все равно назначили смотрящим по колонии. По информации "Страны", долю от сбыта наркотиков в колонии исправно получал куратор Ладыжинской зоны - вор Лера Сумской.

Операцию по ликвидации наркоканала в колонию провели сотрудники полиции из департамента стратегических расследований МВД. Во время обысков в участников ОПГ было обнаружено большое количество уже запакованных в продукты наркотиков, сим-карты и черновые записи по "бизнесу" группы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, пересылка и сбыт наркотиков.

Ранее мы писали, что в Одесском СИЗО нашли тайную бухгалтерию "смотрящего".

Также сообщали, как двоих наркодилеров из Одессы, которые поставляли дурман в колонию, задержали.