В Киеве во время ночного патрулирования по улице Семьи Кульженко в Оболонском районе правоохранители заметили мужчину, который делал закладки наркотиков. Полицейским мужчина объяснил, что "собирал грибы".

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Сообщается, что когда полицейские приблизились к мужчине, тот начал сильно и заметно нервничать.

Представился мужчина Янковским Сергеем Александровичем, 1989 года рождения. На вопрос правоохранителей о том, что он делает здесь в три ночи, ответил, что "собирает грибы".

Однако, во время поверхностной проверки у него нашли более 30 граммов каннабиса и почти 40 граммов амфетамина.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Оболонского УП.

Ранее "Страна" писала о том, что Районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего львовянина, который занимался продажей и контрабандой наркотиков. Мужчину задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу.

Кроме этого, в начале ноября работники прокуратуры разоблачили канал поставки кокаина в Киев. В ходе обысков обнаружено и изъято около 150 г кокаина, расфасованного и готового к сбыту, а также 200 тысяч гривен, 30 тысяч евро и 9 тысяч долларов США.