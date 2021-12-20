Задержание произошло в горсовете Львова. Фото: facebook.com/guard.np.Lviv

В горсовете Львова задержали мужчину с наркотиками и пистолетом. Об этом сообщили в управлении полиции охраны Львовской области, на пульт которых поступил сигнал "Тревога" из помещения на Площади Рынок, 1.

Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице управления.

Наряд реагирования батальона № 1 полка полиции охраны прибыл на место вызова и в ходе обследования объекта выявил и задержал неизвестного мужчину.

"В ходе обследования объекта было выявлено и задержано неизвестное лицо, которое, зайдя в помещение ЛГС, размахивало предметом, похожим на пистолет. Во время осмотра у молодого
человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сообщила пресс-служба правоохранителей.

Задержанным оказался житель города Львова 1995 года рождения.  На месте работает следственно-оперативная группа. Мотивы его действий устанавливаются.

Во Львовском горсовете задержали вооруженного мужчину с наркотиками

Напомним, "Страна" писала о том, как полиция под Киевом взяла штурмом квартиру мужчины, который стрелял из пистолета по людям.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина, угрожая пистолетом, силой вывез за город и оставил на трассе бывшую жену.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.