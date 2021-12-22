В Полтавской области парень в местный суд пиццу, с замаскированными в ней наркотиками, которые он пытался передать подсудимому. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Пиццу с наркотиками в суд принес 21-летний местный парень, который уже имел проблем с законом. При входе в здание суда его остановили охранники, парень вел себя подозрительно и заметно нервничал.

Во время осмотра его вещей обнаружили сверток с зеленым веществом, внешне похожим на наркотики, который был замаскирован в пицце. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

"Следователями полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты наркотические вещества и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность 21-летнего мужчины совершение уголовного правонарушения. Фигурант раньше имел проблемы с законом и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователям полиции мужчине сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения – домашний арест", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Кременчугского райуправления Андрей Власенко

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который делал закладки наркотиков в 3 часа ночи. Он заявил, что собирал грибы.

Также сообщалось, что глава Следкома РФ обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.