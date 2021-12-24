В Ивано-Франковской области патрульные обнаружили возможные наркотики у мужчины, сообщившего о краже телефона.

Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Ивано-Франковской области в пятницу, 24 декабря.

По данным правоохранителей, на линию 102 обратился мужчина и сообщил, что у него украли телефон. Событие случилось на улице Железнодорожной.

Когда инспекторы прибыли на место, заявитель рассказал им, что, находясь в заведении питания, задремал, а когда очнулся, обнаружил отсутствие мобильного телефона.

Во время общения с стражами порядка мужчина заметно нервничал и вел себя странно. Полицейским показалось это подозрительным. Поэтому, согласно ст. 34 ЗУ "О Национальной полиции" инспекторы решили провести поверхностную проверку.

У 23-летнего заявителя обнаружили два пакетика с веществом, внешне похожим на наркотическое. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу по предоставлению правовой квалификации действиям гражданина и установлению всех обстоятельств этого дела.

Полиция нашла у мужчины вещества, похожие на наркотики. Источник: Facebook/полиция Ивано-Франковской области

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали мужчину, который делал закладки наркотиков в 3 часа ночи. Он заявил, что собирал грибы.

Также мы писали, что в Telegram появился чат-бот патрульной полиции для борьбы с продажей наркотиков по всей стране.