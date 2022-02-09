В Киевской области полицейские разоблачили нарколабораторию, а также изъяли "Alfa-PVP", амфетамин и прекурсоры почти на 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

26-летний житель села Лисовичи обустроил лабораторию по изготовлению психотропных веществ, которые в дальнейшем сбывал наркозависимым лицам.

По месту жительства молодого человека правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли:

лабораторное оборудование для изготовления солей "Alfa-PVP";

73 литра психотропного вещества "Alfa-PVP";

840 граммов психотропного вещества "амфетамин";

32 литра прекурсоров.

Злоумышленник сообщил, что покупал прекурсоры в Интернет-магазине, а готовые вещества в дальнейшем продавал наркозависимым лицам.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. В настоящее время правоохранители устанавливают подельников преступника, причастных к противоправной деятельности.

Ранее мы писали, что в Броварах разоблачили нарколабораторию, где производили амфетамин десятками килограммов.

Также "Страна" сообщала, что прокуроры сделали покупки и разоблачили четырех мужчин, которые продавали кокаин в Киеве. В ходе обысков обнаружено и изъято около 150 грамм кокаина, расфасованного и готового к сбыту, а также 200 тысяч гривен, 30 тысяч евро и 9 тысяч долларов США.