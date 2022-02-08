Правоохранители обнаружили наркотики и перекрыли канал контрабанды. Фото: gp.gov.ua

Во Львовской области перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Евросоюза в Украину, ежемесячный оборот которого достигал приблизительно миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
 
По данным следствия, группа лиц из разных областей Украины организовали ввоз наркотиков из стран ЕС в Украину через таможенные посты Галицкой таможни Гостаможслужбы с целью продажи.

Злоумышленники использовали международный сервис одного из почтовых операторов в Украине, а в документах на отправку указывали фальшивые данные о содержимом посылок.

По предварительным данным, ежемесячный оборот канала контрабанды составлял около одного млн гривен.

В Офисе генпрокурора добавили, что в конце января 2022 года на таможенном пункте пропуска "Львов-Почтовый" обнаружили посылку, которая шла из Польши в Киевскую область. При осмотре оказалось, что в ней находились более полутысячи таблеток с содержанием трамадола.

В ходе проведения обыска в квартире одного из участников группы выявили и изъяли более десяти тысяч таблеток, среди которых медицинские препараты с содержанием психотропных веществ и наркотик экстази весом около 200 грамм.

Сейчас правоохранители задержали одного из участников группы. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители ищут и других злоумышленников, которые причастны к преступлению.

Во Львовской области перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Евросоюза

Во Львовской области перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Евросоюза

Во Львовской области перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Евросоюза

Ранее мы писали, что во Львове торговали наркотиками под прикрытием мастерской по ремонту обуви.

Также сообщали, что районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего мужчину, который занимался продажей и контрабандой наркотиков. Его задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.