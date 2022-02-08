Во Львовской области перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Евросоюза в Украину, ежемесячный оборот которого достигал приблизительно миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, группа лиц из разных областей Украины организовали ввоз наркотиков из стран ЕС в Украину через таможенные посты Галицкой таможни Гостаможслужбы с целью продажи.

Злоумышленники использовали международный сервис одного из почтовых операторов в Украине, а в документах на отправку указывали фальшивые данные о содержимом посылок.

По предварительным данным, ежемесячный оборот канала контрабанды составлял около одного млн гривен.

В Офисе генпрокурора добавили, что в конце января 2022 года на таможенном пункте пропуска "Львов-Почтовый" обнаружили посылку, которая шла из Польши в Киевскую область. При осмотре оказалось, что в ней находились более полутысячи таблеток с содержанием трамадола.

В ходе проведения обыска в квартире одного из участников группы выявили и изъяли более десяти тысяч таблеток, среди которых медицинские препараты с содержанием психотропных веществ и наркотик экстази весом около 200 грамм.

Сейчас правоохранители задержали одного из участников группы. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители ищут и других злоумышленников, которые причастны к преступлению.

Ранее мы писали, что во Львове торговали наркотиками под прикрытием мастерской по ремонту обуви.

Также сообщали, что районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего мужчину, который занимался продажей и контрабандой наркотиков. Его задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу.