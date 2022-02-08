В Украине блокировали масштабный канал контрабанды наркотиков из ЕС с ежемесячным оборотом в миллион гривен
Во Львовской области перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Евросоюза в Украину, ежемесячный оборот которого достигал приблизительно миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, группа лиц из разных областей Украины организовали ввоз наркотиков из стран ЕС в Украину через таможенные посты Галицкой таможни Гостаможслужбы с целью продажи.
Злоумышленники использовали международный сервис одного из почтовых операторов в Украине, а в документах на отправку указывали фальшивые данные о содержимом посылок.
По предварительным данным, ежемесячный оборот канала контрабанды составлял около одного млн гривен.
В Офисе генпрокурора добавили, что в конце января 2022 года на таможенном пункте пропуска "Львов-Почтовый" обнаружили посылку, которая шла из Польши в Киевскую область. При осмотре оказалось, что в ней находились более полутысячи таблеток с содержанием трамадола.
В ходе проведения обыска в квартире одного из участников группы выявили и изъяли более десяти тысяч таблеток, среди которых медицинские препараты с содержанием психотропных веществ и наркотик экстази весом около 200 грамм.
Сейчас правоохранители задержали одного из участников группы. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители ищут и других злоумышленников, которые причастны к преступлению.
Ранее мы писали, что во Львове торговали наркотиками под прикрытием мастерской по ремонту обуви.
Также сообщали, что районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего мужчину, который занимался продажей и контрабандой наркотиков. Его задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу.