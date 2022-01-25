В понедельник, 24 января, в Харькове суд отпустил из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест Дмитрия Лысенко, который осенью сбил двоих детей на пешеходном переходе. Меру пресечения изменили из-за того, что экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести.

Об этом в Харьковской областной прокуратуре рассказали Depo.Харьков.

"Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соответственно, статью переквалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения - Ред.)", - рассказали в прокуратуре.

Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на 60 суток.

"Прокуратура инициировала перед судом этот вопрос, поскольку содержать под стражей человека, подозреваемого в нетяжком преступлении, незаконно. Вчера было решение суда об изменении меры пресечения", - объяснили в прокуратуре.

Напомним, 11 ноября, в Харькове джип сбил двоих детей прямо на пешеходном переходе, одного из них он протащил через весь перекресток. За рулем внедорожника был 34-летний Дмитрий Лысенко, который находился под воздействием наркотического вещества - метадона.

Также сообщалось, что за полгода до инцидента он получил срок в три года с испытательным сроком в 1 год по ч. 3 ст. 185 УК "Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему".