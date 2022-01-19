Утром в среду, 19 января, в Харькове начинается новый суд по делу 16-летнего подростка Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Сегодня ему должны продлить меру пресечения.

Видео из зала суда опубликовали в соцсетях.

Напомним, ранее судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская взяла самоотвод. При этом о причинах такого решения не сообщалось.

После этого дело распределили на судью Юлию Сиренко. Но она ушла на больничный. В связи этим ходатайство прокуратуры о продлении содержания Николая под стражей рассматривает уже третья судья - Ирина Благая.

Ранее мы подробно рассказывали о смертельной аварии. Николай Харьковский за рулем Infiniti в конце октября прошлого года вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате ДТП погиб человек и пострадали пассажиры машины. Как выяснилось, автомобиль родители купили виновнику аварии на днях. Он ездил на нем без прав, поскольку не мог получить их по возрасту.

Мы также писали, что после аварии Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявлял, что его "отмажут".

Все подробности об аварии можно почитать в отдельном материале "Страны".