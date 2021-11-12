Водитель Дмитрий Лысенко, который сбил детей на пешеходном переходе в Харькове, на момент ДТП был под влиянием метадона. Наличие наркотиков установлено экспертизой. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Из-за этого правоохранители изменили квалификацию дела по ч.2 ст.286 УК на ч.2 ст. 286-1 УК. Новая квалификация предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Готовится уведомление о подозрении, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Чубенко сообщил, что прокуратура будет требовать избрать для водителя наиболее строгую меру пресечения на время следствия - содержание под стражей без права залога.

Напомним, в четверг, 11 ноября, в Харькове произошло очередное громкое ДТП. Проезжавший на красный свет джип, сбил двух 13-летних детей прямо на пешеходном переходе. Местные жители опубликовали видео, как автомобиль на скорости сшиб подростков и протащил одного из них через весь перекресток. За рулем внедорожника был 34-летний Дмитрий Лысенко. Все подробности происшествия можно почитать в материале "Страны".

Также мы сообщали, что в Харькове на месте ДТП со сбитыми подростками женщина за рулем Mazda наехала на полицейского.