В Херсонской области сотрудники полиции заблокировали деятельность интернет-ресурса по продаже наркотических веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона на своем сайте.

"Работники Управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями отделения полиции №2 г. Голая Пристань и работниками Херсонского пограничного отряда задержали мужчину, сбывавшего особо опасное психотропное вещество А-PVP методом закладок", - рассказывают в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что 31-летний житель Херсона был администратором интернет-ресурса в одном из мессенджеров для сбыта наркотиков. Злоумышленник лично принимал заказы через сеть и сбывал запрещенные вещества методом закладок.

Полицейские задержали подозреваемого во время очередной попытки сбыта наркотических средств.

"В ходе личного осмотра у него обнаружили и изъяли 62 пакетика с порошкообразным веществом, внешне похожим на A-PVP, общим весом около 50гр. Также изъяты мобильные телефоны с координатами "закладок" и денежные средства, полученные от преступной деятельности. В настоящее время полицейские устанавливают места, где злоумышленник возможно успел разложить наркозелье", - говорят в Нацполиции.

Фото: пресс-служба Нацполиции

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Также напомним, что во Львове торговали наркотиками под прикрытием мастерской по ремонту обуви.