В Международном аэропорту "Борисполь" с помощью служебной собаки украинские пограничники обнаружили почти 2 тысячи таблеток "Decancit SR" с содержанием псевдоэфедрина. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Медицинские препараты перевозили два гражданина Украины 1968 и 1969 годов рождения. Они прибыли в столичный аэропорт рейсом из Шарм-эль-Шейха. Однако, пройти незамеченными не смогли, ведь на чемоданы этих пассажиров сработала служебная собака.

В первом случае собака вынюхала 1 000 таблеток, во втором еще 900.

Как результат, в отношении нарушителей составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля", препараты изъяты.

Ранее мы писали, что с 2022 года для спецподразделения "Дозор" Государственной пограничной службы Украины начали готовить поисково-штурмовых собак, задача которых - задержание вооруженных преступников и борьба с терроризмом.

Также "Страна" сообщала, как служебная собака помогла полиции за полтора часа найти пропавшую в Черкассах девочку.