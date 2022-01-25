На днях суд признал гражданина Бразилии виновным в ввозе в Украину 1 кг наркотических средств и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба у себя на странице в Facebook.

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Бразилии по факту контрабанды около 1 кг кокаина из Бразилии в Украину.

Гражданин Бразилии контрабандным путем ввез в Украину из Бразилии почти 1 кг кокаина, проглотив 90 капсул с наркотиком. После компьютерной томографии брюшной полости капсулы с опасным наркотиком из кишечника иностранца изымали медикаментозным путем.

В Бразилии якобы угрожали его семье, поэтому он согласился на выполнение роли так называемого "мула" - лица, перевозящего в своем желудке за границу наркотические средства или психотропные вещества. Кроме того, ему пообещали денежное вознаграждение.

На днях при публичном обвинении прокуроров Черкасской областной прокуратуры Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал виновным иностранного гражданина во ввозе контрабандным путем в Украину около 1 кг наркотических средств и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Напомним ранее, мы сообщали, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Бразилии, иностранец на тот момент находился в следственном изоляторе.

Также, мы писали, что работники прокуратуры разоблачили канал поставки кокаина в Киеве.