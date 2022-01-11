Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Бразилии, который транспортировал в Украину почти килограмм кокаина в собственном желудке. Для этого ему пришлось проглотить 90 специально подготовленных капсул с наркотическим порошком внутри. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В июле 2021 года в Борисполе был задержан бразилец, который в желудке ввез в Украину почти 1 кг кокаина. Мужчина проглотил 90 капсул, которые извлекали из кишечника медикаментозным путем после компьютерной томографии", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что сейчас иностранец находится в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, 29-летний курьер с начиненными кокаином капсулами в желудке прибыл в аэропорт "Борисполь". Имея предварительную оперативную информацию, таможенники применили в отношении иностранца личный досмотр с привлечением медицинского работника. Процедура проходила в медицинском учреждении с применением компьютерной томографии брюшной полости мужчины.

Изъятие 90 капсул овальной формы, которые находились в его кишечнике, происходило медикаментозным путем и длилось почти три часа.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуроры сделали покупки и разоблачили четырех мужчин, которые продавали кокаин в Киеве.

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