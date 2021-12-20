Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Наташе Влащенко прокомментировал слухи о том, что Владимир Зеленский употребляет наркотики.

По словам Богдана, во время когда он был главой ОП, Зеленский не употреблял наркотики, однако сейчас, спустя два года, президент сильно изменился физиологически.

"У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает", - заявил Богдан в интервью.

Напомним, "Страна" недавно публиковала расследование о том, является ли наркоманом Зеленский и сколько стоит грамм кокаина для "слуг народа".

Источник "Страны" в правоохранительных органах, второй год наблюдающий и фиксирующий активное хобби парламентариев, на правах анонимности рассказал, что нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков.

Также по информации источника, Зеленского и его окружение снабжает кокаином и марихуаной сорта Сатива нардеп от "Слуги народа".