В Минюсте Украины растолковали, кто попадает под понятие "коллаборант" (предатель, сотрудничающий с врагом). В частности, к таким лицам можно отнести людей, которые занимают "должности" на временно оккупированных территориях "с подачи" агрессора и являются гражданами Украины.

"Если лица, которые занимают "должности" на временно оккупированных территориях "с подачи" агрессора, являются гражданами Украины, - они подпадают под определение "коллаборант" и должны понести уголовную ответственность. Что касается педагогов – они подпадут под действие Закона, если будут учить детей по российской программе и фактически будут проводить пропагандистскую работу в учебных заведениях", - объяснила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По ее словам, закон не имеет обратного действия во времени, поэтому распространяется исключительно на события, которые произошли или происходят с момента вступления в силу закона о коллаборационизме.

В Минюсте пояснили, что, по закону, коллаборационизмом в Украине считается:

участие в боевых действиях на стороне государства-агрессора,

активное сотрудничество с оккупационными органами,

организация выборов на временно оккупированных территориях,

публичное отрицание вооруженной агрессии России,

призывы к свержению независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, что в середине марта в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем прописаны сроки до 15 лет и пожизненное.

Также мы сообщали, что в Украине открыли более 600 уголовных дел за коллаборационизм. В том числе против Кивы, депутатов и мэров.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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