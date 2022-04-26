Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине. По данным ВСУ, Россия за два месяца потеряла более 22 тысяч военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, которое опубликовано в Facebook.

Ориентировочные потери армии России с 24 февраля по 26 апреля составили:

личный состав - около 22 100 человек (+200 за сутки),

танки - 918 (+34),

боевые бронированные машины - 2 308 (+50),

артиллерийские системы - 416 (+5),

РСЗО - 149,

средства ППО - 69,

самолеты - 184 (+4),

вертолеты - 154,

автомобильная техника - 1 643 (+77),

корабли - 8,

цистерн з ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического звена - 205 (+4),

спецтехника - 31 (+3),

пусковые установки ОТРК - 4.

Напомним, вчера сообщалось, что под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов на Херсонщине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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