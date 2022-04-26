Армия России на войне в Украине потеряла уже более 22 тысяч военных - Генштаб ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине. По данным ВСУ, Россия за два месяца потеряла более 22 тысяч военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, которое опубликовано в Facebook.
Ориентировочные потери армии России с 24 февраля по 26 апреля составили:
- личный состав - около 22 100 человек (+200 за сутки),
- танки - 918 (+34),
- боевые бронированные машины - 2 308 (+50),
- артиллерийские системы - 416 (+5),
- РСЗО - 149,
- средства ППО - 69,
- самолеты - 184 (+4),
- вертолеты - 154,
- автомобильная техника - 1 643 (+77),
- корабли - 8,
- цистерн з ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического звена - 205 (+4),
- спецтехника - 31 (+3),
- пусковые установки ОТРК - 4.
Напомним, вчера сообщалось, что под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик.
Также мы писали, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов на Херсонщине.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.
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