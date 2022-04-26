ВСУ за сутки уничтожили 50 российских танков. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине. По данным ВСУ, Россия за два месяца потеряла более 22 тысяч военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, которое опубликовано в Facebook.

Ориентировочные потери армии России с 24 февраля по 26 апреля составили:

  • личный состав - около 22 100 человек (+200 за сутки),
  • танки - 918 (+34),
  • боевые бронированные машины - 2 308 (+50),
  • артиллерийские системы - 416 (+5),
  • РСЗО - 149,
  • средства ППО - 69,
  • самолеты - 184 (+4),
  • вертолеты - 154,
  • автомобильная техника - 1 643 (+77),
  • корабли - 8,
  • цистерн з ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического звена - 205 (+4),
  • спецтехника - 31 (+3),
  • пусковые установки ОТРК - 4.

Потери России в войне. Сколько техники и военных потеряла Россия в войне против Украины

Потери России в войне. Сколько техники и военных потеряла Россия в войне против Украины

Напомним, вчера сообщалось, что под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов на Херсонщине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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