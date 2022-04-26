Утром во вторник, 26 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харьков и огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Войска РФ пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводье к юго-западу от Изюма. Продолжаются боевые действия.

По информации Генштаба ВСУ, на Донецком и Таврическом направлениях врагом осуществляется перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения.

Генштаб сообщает, что противник оказывает огневое воздействие по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается занять Попасную, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, успеха не имеет;

на Кураховском направлении противник безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;

на Кураховском направлении противник безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка; на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Также Генштаб сообщает, что на Южнобугском направлении противник по всей линии столкновения производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и более 70 человек личного состава врага.

Генштаб ВСУ сообщает, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка", - сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы подробно писали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

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