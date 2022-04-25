Генеральный штаб ВСУ представил оперативную информацию к 18:00 25 апреля о российском вторжении. По данным ведомства, противник продолжает наступать в восточной операционной зоне, ставя цели разгромить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор в Крым.

Сводка опубликована в Фейсбуке Генштаба.

Как пишет Генштаб, российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.

Также противник продолжает увеличивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения из РФ дополнительных зенитных ракетных комплексов, пробует сделать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.

Российское командование не прекращает поиск путей восполнения потерь личного состава в подразделениях, непосредственно участвующих в войне на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанщине идут частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковщины с применением авиации и артиллерии.

В районе Изюма враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводье и Дибровно – Курулька. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению своей группировки.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

В Мариуполе враг продолжает уничтожать город, блокируя местных жителей и часть защитников в районе завода "Азовсталь".

На Южнобугском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, противник объявил местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудники ФСБ РФ продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На временно захваченных территориях Харьковщины и Луганщины оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местного населения. Особое внимание уделяется изъятию алкогольных напитков и продуктов питания.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".