В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 24 апреля, в которой говорится, что российские войска продолжают наступление на востоке для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути в временно оккупированный Крым.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжается вывоз с территории республики в Российскую Федерацию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска.

На Сиверском направлении пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины.

Из Курской в ​​Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях противник осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает обстрелы позиций украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцковка, однако успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не добился. Начал продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее.

На Попаснянском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка, однако безуспешно.

На Мариупольском направлении захватчики продолжали обстрелы и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Времовка, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

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