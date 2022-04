Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации в стране к вечеру 23 апреля. По данным ведомства, противник пытается нарастить темпы проведения "операции" на востоке Украины, а также частично блокировать Харьков, обстреливая Чугуев, Коробочкино и Долгенькое.

Сводка опубликована в Фейсбуке Генерального штаба.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет, рассказали в Генштабе.



Кроме того, по данным штаба, у россиян трудности с эвакуацией раненых и не хватает медикаментов. Так, в Балаклее под Харьковом враги развернули полевой госпиталь и используют возможности городской поликлиники. В Волчанске (Харьковская область) младший медицинский персонал принудительно отправляют для оказания первой медицинской помощи на линию боевых действий.

Также российские войска пытаются принудительно мобилизовать в ряды оккупационных войск жителей Херсонщины.

"Для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях противник использует гражданские грузовики. Также оккупанты продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.