Сегодня в Киеве полиция окружила Голосеевский ТЦК и СП из-за припаркованного рядом подозрительного автомобиля. Его обыскали на предмет взрывчатки, однако проверка не выявила ничего подозрительного.

Об этом сообщили столичные телеграм-каналы.

При этом на фото и видео с места происшествия на микроавтобусе, в котором искали взрывчатку, видна надпись "Военные адвокаты" и номер телефона.

По данным каналов, так себя рекламируют юридические компании, предлагающие помощь мобилизованным. Видимо, они специально припарковали автомобиль у ТЦК, чтобы пропиарить свои услуги там, где у них много потенциальных клиентов.

Пока проходил обыск машины, у территории ТЦК произошла драка: мужчина в военной форме и с оружием оттолкнул на землю молодого человека, снимавшего события на камеру.

Позже стали известны подробности конфликта, переросшего в драку. Как выяснилось, к ТЦК по вызову полиции приехали военные адвокаты, чей автомобиль вызвал подозрения. Взрывчатку в нем не нашли, но у правоохранителей возникли вопросы к водителю. У него нашли нарушения и к тому же возникли подозрения, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В итоге машину с водителем хотели эвакуировать.

По словам шофера, ему пытались подбросить подслушивающее устройство.

А адвокат из компании, которой принадлежит автомобиль, заявила, что их фирму "заказала" адвокат ТЦК. На кадрах с места происшествия она спорит с людьми в военной форме.

В конце концов правоохранители задержали водителя микроавтобуса и женщину-адвоката, а машину увезли на эвакуаторе.

Между тем эта история вызвала большой резонанс в соцсетях.

Отметим, информация о том, что в Киеве и других городах страны появились некие военные адвокаты, которые помогают мужчинам отбиться от представителей ТЦК, ещё с прошлой недели распространяется по телеграм-каналам. По информации каналов, услуги таких адвокатов стоят 3-4 тысячи долларов, а приезжают они по вызову с "несколькими амбалами".

В Сети публикуют видео с целыми вереницами микроавтобусов адвокатов, разъезжающих по Киеву.

Мы несколько раз звонили по указанным на машинах номерах, но никто не ответил.

Опрошенные "Страной" столичные адвокаты ничего не слышали о таких военных адвокатах, сопровождаемых поддержкой крепких мужчин. Юристы считают, что это могут быть мошенники либо некие деятели, желающие попиариться на теме помощи при бусификации и перегибах при мобилизации.

"Может быть, мошенники, которые даже права на занятие адвокатской деятельностью не имеют, может, пиар чей-то. А может быть, игра в засланных казачков от наших спецслужб, чтобы ловить на живца уклонистов. Хотя в последнем случае, наверное, все-таки их телефоны отвечали бы", - сказал один из киевских адвокатов "Стране".

Ранее сегодня мы как раз писали о суде над сотрудницей ТЦК, которая избивала военнообязанных.

А украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на днях сообщил, что в 2025 году военкомы стали чаще нарушать права человека во время мобилизации.