ТЦК стали чаще нарушать права человека во время мобилизации - Лубинец
Сотрудники ТЦК стали чаще нарушать права человека во время мобилизации в 2025 году.
Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, особенно много обращений он получает из Харьковской области - более 40 штук за 2,5 месяца. Это недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, неприятие документов и другие нарушения.
Также стали часто сбивать велосипедистов. В последнее время появилось три видеозаписи, на которых автомобили сбивают велосипеды, после чего люди в военной форме применяют силу к велосипедистам, помещая в машины.
Лубинец обещает реагировать на все эти инциденты.
"Такие действия недопустимы и требуют реагирования", - пишет омбудсмен.
Ранее народный депутат Александр Качура заявлял, что по новому законопроекту сотрудники ТЦК и ВВК смогут получить до 8 лет тюрьмы за незаконную мобилизацию.
Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности для сотрудников ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий за нарушения при мобилизации и медосмотре.