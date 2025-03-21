Сотрудники ТЦК стали чаще нарушать права человека во время мобилизации в 2025 году.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, особенно много обращений он получает из Харьковской области - более 40 штук за 2,5 месяца. Это недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, неприятие документов и другие нарушения.

Также стали часто сбивать велосипедистов. В последнее время появилось три видеозаписи, на которых автомобили сбивают велосипеды, после чего люди в военной форме применяют силу к велосипедистам, помещая в машины.

Лубинец обещает реагировать на все эти инциденты.

"Такие действия недопустимы и требуют реагирования", - пишет омбудсмен.

Ранее народный депутат Александр Качура заявлял, что по новому законопроекту сотрудники ТЦК и ВВК смогут получить до 8 лет тюрьмы за незаконную мобилизацию.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности для сотрудников ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий за нарушения при мобилизации и медосмотре.