В Полтавском областном ТЦК прокомментировали сообщения СМИ о мужчинах, которые пытались порезать себе вены.

"Позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их как попытку уклонения от военной службы", - пишет ТЦК.

Вчера "Кременчужский телеграф" сообщал, что в РТЦК мужчина пытался совершить суицид. По информации издания, около 15:00 25-летнего мужчину в помещение ТЦК доставила полиция. Он ключом порезал себе вены, но скорую не вызвали, поэтому врачи ВВК пытались оказать ему помощь. В итоге мужчину госпитализировали.

Также ТЦК сообщает о 32-летнем мужчине, который пытался порезать себе вены стеклом от разбитой бутылки.

"Около 15 часов 14.03.2025 года на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал шкрябать себе руки ключами после того, как узнал, что он был признан годным к военной службе. Около 18 часов в тот же день подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный", - пишет ТЦК.

Отмечается, что в обоих случаях это "проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без угрозы для жизни или здоровья, понимая, что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь". При этом мужчины уже прошли ВЛК и были признаны годными к военной службе (в том числе – психиатром).

"Соответственно они уже были мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие. После лечения их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта в Кременчугском ТЦК после успешного прохождения медосмотра умер мужчина.

Ранее в Хмельницком ТЦК совершил самоубийство мужчина, которого доставили туда для проверки документов и прохождения военной медкомиссии.