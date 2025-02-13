В Хмельницком областном ТЦК и СП совершил самоубийство мужчина, которого доставили туда для проверки документов и прохождения военной медкомиссии.

Об этом сообщается в Фейсбуке центра.

Происшествие произошло сегодня. Военнообязанного привезли в ТЦК, так как он находился в розыске за нарушение правил военного учета.

"Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была предоставлена ​​оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако от сильного кровотечения последний скончался в карете скорой помощи", - говорится в публикации.

Сотрудники ТЦК заверили, что физическое или психологическое насилие к военнообязанному военкомы не применяли. В связи с ЧП проводятся следственные действия.

В тоже время местные паблики сообщают, что мужчина перерезал себе горло канцелярским ножом. Они публикуют фото (18+).

На днях киевлянин рассказывал, что в столичном ТЦК с мобилизованными обращаются как со скотом.

Также мы публиковали заявление жительницы Одессы о том, что военкомы мобилизовали полуслепого мужчину и отправили в штурмовики.