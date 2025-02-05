Адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщила о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК и СП. Женщина обвинила военкомов в избиениях и пытках сына.

Его историю она описала в Фейсбуке.

По ее словам, сын Владислав 1990 года рождения был ограниченно пригоден к службе.

Его принудительно задержали 27 января, а уже 3 февраля Владислав скончался.

В небольшой промежуток времени между задержанием и смертью он подвергался физическому насилию. Так, после задержания его бросили на ночь в подвал без возможности ходить в туалет. На следующее утро без прохождения ВВК его доставили в воинскую часть в Новомосковск Днепропетровской области.

Молодой мужчина успел позвонить матери и сообщить, что уже терял сознание и обратился к врачу. Врач же заявил, что Владислав прибыл с документами о прохождении ВВК и здоровый. Помощь ему не оказали, а телефон забрали - причем вместе с кольцом.

Затем Петрова отвезли в психиатрическую больницу Днепра с диагнозом "делирий и наркотическое отравление". На обращения матери военные ее заверяли, что у Владислава все хорошо и он перезвонит. Потом ей сообщили, что он был под действием наркотиков и сейчас лежит в больнице. В свою очередь врач медучреждения сказал, что анализы не выявили наркотики или алкоголь, а с 31 января он находился в реанимации на аппарате ИВЛ.

"У него отказали почки, моча не отходила, на теле были многочисленные синяки (ноги, пах) и отмороженные конечности рук и ног, двусторонняя пневмония", - написала адвокат.

Врач не понимал, почему мужчину вообще привезли в психбольницу.

"В почках было много черной крови. Его организм самостоятельно не функционировал. 03.02.25 в 9:00 мой сын умер. Считаю, что к нему применяли пытки. Вывод ВВК и диагноз о направлении в больницу были сфальсифицированы", - рассказала женщина.

В ТЦК пока не комментировали эту ситуацию.

В конце января одесская писательница Виктория Колтунова обвинила ТЦК в похищении и избиении своего сына.

Между тем лава организации "Братство" Дмитрий Корчинский считает, что недовольных ТЦК следует сажать в подвалы СБУ.