На Волыни сотрудники ТЦК избили мужчину, а потом привезли к бусику на каталке скорой помощи.

Видео инцидента появилось в телеграм-каналах.

"Утром моему брату у подъезда дома, где он живет, при проверке документов сначала дали под дых, а затем избили люди в военной форме. Избили так, что соседи вызвали скорую и полицию. Учитывая замечания и возражения врачей, вывезли брата на каталке на улицу, забросили в бус и увезли", – рассказал автор видео.

Ранее мы рассказывали, как житомирские военкомы сломали ключицу адвокату и отвезли на ВВК.

А в Ужгородском РТЦК унижали и избили ветерана войны. Дочь пострадавшего рассказала, что отец добровольцем ушел на фронт в первые дни войны и получил там тяжёлые ранения. После курса реабилитации он пришёл в местный ТЦК, чтобы там ему дали хоть какую-то работу, однако сначала получил от должностного лица военкомата порцию унизительных оскорблений вроде "наркоман, ты чего сюда припёрся", а затем на мужчину надели наручники и избили, в том числе нанося удары ногами.

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