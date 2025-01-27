Людей, травящих сотрудников ТЦК, нужно сажать в подвалы СБУ.

Такое мнение высказал глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский.

По его словам, Украине нужна военная диктатура, мэров в городах нужно заменить полковниками, а советы – распустить.

Ранее Корчинский выступал со скандальными высказываниями о мобилизации.

Так, он говорил, что уклонистов нужно вылавливать.

"В ВСУ они поймут, что именно об этом они мечтали всю жизнь", – заверял Корчинский.

Кроме того, он утверждал, что умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте, пребывая в маразме. По его словам, мобилизуя украинцев, ТЦК "помогает им это понять", и многие на войне "расцветают". При этом сын Корчинского, который подходит по возрасту для службы, умереть на войне не спешит и работает в охране отца.

Также Корчинский заявлял, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина вдруг окажется "на грани уничтожения".

Война в Украине идет 1069-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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