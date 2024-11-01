Умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте.

Об этом заявил в программе "Рандеву" Янины Соколовой глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский.

По его словам, мобилизуя украинцев, ТЦК "помогает им это понять".

"За что цепляются эти люди? Они цепляются за бессмысленность собственного существования, они цепляются за свою наркотическую жизнь, они цепляются за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы ни делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество - это наполненная высоким смыслом смерть, это прекрасно. А смерть в луже собственной мочи, на полу коридора больницы, где на тебя всем наплевать, в глубокой старости, в маразме - это худшее, что может произойти с человеком", - заявил Корчинский.

Он добавил, что люди никогда этого не осознают, а вот ТЦК помогают им в этом.

"Очень много людей нашли себя на войне. Вот человек не хотел туда, но попал на войну - и расцвел. Все замечательно", - сказал Корчинский.

По его мнению, настоящие трагедии начнутся, когда война закончится. Тогда сотни тысяч мужчин почувствуют себя ненужными.

При этом ни сам Корчинский, ни его сын Даниил на фронт воевать не отправляются, на что обратил внимание бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который некогда был близок с лидером "Братства". По его данным, Корчинский-младший работает в охране отца.

"Дядя Дима нашел себе непыльную приработку: замолаживать и гнать в штурмовые подразделения десятки молодых ребят, которых там используют как одноразовые торпеды, а Данила ходит за папой с автоматом (опять же - на каком основании?), и папа всем рассказывает, что у Данилы более почетная роль, чем у всяких там добровольцев - он папу охраняет", - написал Арестович в Фейсубке.

Напомним, недавно Корчинский говорил, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина окажется "на грани уничтожения".

Весной экс-советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что уклонисты - это уже не украинцы, а цыгане. Такие люди не будут иметь счастья за границей.