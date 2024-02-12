В этом году ВСУ следует отказаться от наступательных действий и копить силы, мобилизовав как минимум 250 тысяч человек. Без этого воевать Украина не сможет.

Такое мнение высказал новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов.

"Понятно, что в этом году нам не нужно активных наступательных действий. Мы должны выстраивать оборону, вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав. Надо мобилизовать как минимум 250 000 человек. Без этого мы просто воевать не сможем", - заявил Филимонов.

Также он сказал, что воевать придется всем украинцам, иначе армия РФ может дойти до Польши.

"Если мы не остановим врага в Донецкой, Луганской, Запорожской областях, нам придется его останавливать в Днепропетровской, Киевской, Ровенской и так далее. Если мы и там не остановим - во Львовской. Может, и полякам достанется немного", - считает Филимонов.

Также он полагает, что "лучше умереть с оружием в руках где-то под Купянском, чем жить и работать поваром в Румынии или баристой в Молдове".

Ранее командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил за отказ выходить из машины по требованию военкома "простреливать колено", поскольку необходима "жесткая мобилизация".

А экс-командир "Айдара" Дикий заявил о вероятности зачистки села Космач в Ивано-Франковской области, где жители выступают против повальной мобилизации.