У Украины хватит ресурсов ещё на два месяца войны без западной помощи. С таким заявлением выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации за счет внутренних источников, так как ситуация с внешним финансированием достаточно сложная.

"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на грядущие 4 года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри США еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", - сказал Арахамия.

Он надеется, что США в ближайшие два месяца проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.

"Я верю, что рано или поздно они отделят наш вопрос от пограничного и проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню. Либо найдут компромисс по пограничному вопросу и таким образом распределят финансовые ресурсы. Этот процесс будет продолжаться в течение следующих двух месяцев. У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", - заявил Давид Арахамия в интервью азербайджанскому ресурсу Report.

Говоря о финансировании новых волн мобилизации, он дал понять, что часть средств освободится, поскольку снизятся расходы на демобилизованных.

"Часть военнослужащих будет уволена. Будут дополнительные расходы, связанные с оснащением и обучением лиц, участвующих в мобилизации. У нас есть союзники в этом вопросе", - сказал Арахамия, добавив, что часть расходов на обучение возьмут на себя западные страны.

По словам главы фракции, накануне летнего контрнаступления ВСУ имели более 200 тысяч обученных военных.

При этом сейчас, напомним, украинские командиры говорят, что у них не хватает солдат, и что нужно усиливать мобилизацию.

Ранее сообщали, что ЕС утвердил 50 миллиардов евро помощи Украине. Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

Канцлер ФРГ считает, что без помощи от США ситуация в Украине усложнится, несмотря на поддержку Европы. Он также говорил, что Германия не сможет сама закрыть потребности Украины в оружии, если американская помощь прекратится, поэтому остальные страны ЕС должны увеличить поставки.

Война в Украине идет уже 717-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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