Для Украины недостаточно 50 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом до 2027 года.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как сообщает издание, об этом заявил глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт.

Он рассказал, что оценка невоенных потребностей Украины составляет три миллиарда евро в месяц. Таким образом ежегодно страна нуждается в 36 млрд евро.

Но, как напомнил Ван Овертвельдт, Евросоюз выделил для Украины 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 год.

"В среднем Украине будет доступно 12,5 млрд евро в год. По договоренности между ЕС и США, каждый из них возьмет на себя половину украинских потребностей, то есть по 18 млрд евро для ЕС и США. Таким образом Ukraine Facility (программа, в в рамках которой Украина получит 50 млрд евро - Ред.) ежегодно будет недополучать не менее 5,5 млрд евро от обязательств ЕС", - объяснил глава бюджетного комитета Европарламента.

При этом он уточнил, что за весь период до 2027 года нехватка составит 22 млрд евро.

Ранее в Белом доме говорили, что помощь Евросоюза Украине не заменит военной поддержки от США.

Мы подробно рассказывали, на каких условиях Евросоюз выделил 50 миллиардов евро Украине.