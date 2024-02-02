В США приветствовали договоренность между лидерами Евросоюза о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, однако заявили о важности американской поддержки в сфере безопасности.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

По его словам, программа поддержки от Евросоюза для Украины не предназначена для помощи в сфере безопасности.

"Поддержка от ЕС, безусловно, будет приветствоваться украинским народом, без сомнения, потому что она поможет облегчить некоторые финансовые трудности, которые украинцы уже испытывают. И мы приветствуем это. Но это не заменит американского лидерства, когда речь идет о помощь в сфере безопасности", – заявил Кирби.

Он добавил, что администрация президента США будет продолжать призывать Конгресс принять дополнительный запрос о национальной безопасности, в котором предусмотрено более 60 миллиардов евро именно на военную помощь Украине.

"Как я уже неоднократно говорил, эта сумма была тщательно продумана. Украинцы нуждаются в ней. И нам нужно, чтобы Конгресс одобрил этот запрос", – сказал представитель Белого дома.

Напомним, на следующей неделе Сенат США вынесет на голосование соглашение о безопасности на американской границе и помощи Украине.

Накануне Евросоюз на саммите утвердил выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Однако в Евросовете уже опубликовали условия для получения Киевом этих средств. В случае их невыполнения ЕС оставил за собой право остановить выплаты.