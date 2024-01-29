"Я верю, что это не произойдет". Зеленский о прекращении американской помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в прекращение американской помощи.
Об этом он сказал в интервью немецком изданию ARD.
"Я верю, что это не произойдет. Что не останется одна Европа", - заявил президент на вопрос журналистки о возможном прекращении поддержки США, как обещал поступить Дональд Трамп в случае избрания.
Владимир Зеленский добавил, что Европа без США не справится с поддержкой Украины.
Напомним, что по данным CNN, Дональд Трамп блокирует помощь Украине через лояльных к нему членов Палаты представителей.
Ранее СМИ писали о том, что американская помощь Киеву под угрозой после усиления позиции Трампа в вопросе о границе США.
Война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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